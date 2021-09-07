Байден на год продлил режим ЧС из-за угрозы вмешательства в выборы США

Президент США Джо Байден продлил на год режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы. Данный режим введён Вашингтоном с 12 сентября 2018 года, сообщается на сайте Белого дома.

Режим ЧС позволяет США вводить различные санкции в отношении тех, кого подозревают в попытках повлиять на электоральные предпочтения американцев или подорвать доверие к избирательной системе страны.

Я продлеваю на один год национальный режим чрезвычайной ситуации, объявленный указом 13 848 в отношении угрозы иностранного вмешательства в выборы США или подрыва общественного доверия к ним, — говорится в заявлении Байдена.

Хозяин Белого дома также признал, что пока власти страны не имеют доказательств успешной попытки иностранной державы изменить результаты или исказить подсчёт голосов на каких-либо выборах в США.

Ранее стало известно, что российского предпринимателя Владислава Клюшина, который был арестован в марте в Швейцарии по запросу американских властей, подозревают во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. В Штатах считают, что Клюшин выступал руководителем операции российских спецслужб по вмешательству в выборы, а также был причастен к хакерским атакам на серверы Демократической партии.