Байден на дебатах обозвал Трампа «щенком Путина»

https://static.news.ru/photo/2eb83b30-02cd-11eb-ada8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kevin Dietsch/Pool/Global Look Press

В ходе первых дебатов президентской гонки в США кандидат от Демократической партии Джо Байден назвал своего оппонента, действующего главу государства Дональда Трампа «щенком Путина».

По словам Байдена, он не относится к тому типу политиков, которые идут на поводу у президента России Владимира Путина. Кандидат от демократов добавил, что он ясно дал это понять, когда лично сталкивался с российским президентом.

Он просто щенок Путина и даже ничего не сказал ему по поводу выплат за головы военных США в Афганистане, — сказал Байден.

Трансляцию первого этапа предвыборных дебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом в ночь на среду по московскому времени вели все центральные телеканалы США, включая CNN.

После окончания дебатов ведущие в студии CNN, который славится своей поддержкой демократов, не только охарактеризовали состоявшиеся дебаты как «shit show» (наиболее мягко можно перевести как «низкопробное шоу»), но и продолжили обсуждение, делая упор на недопустимость «белого превосходства», за которое, по их словам, выступает Трамп, и против которого высказывается Байден.

Как сообщал NEWS.ru, в ночь на 30 сентября по московскому времени в Кливленде (штат Огайо) состоялся первый раунд предвыборных дебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Беседа двух кандидатов на высший государственный пост оказалась резкой, жесткой и сумбурной. В частности, Трамп постоянно перебивал Байдена, пытаясь вырвать у него инициативу в беседе и заставить его отвечать на свои резкие выпады. В ответ Байден назвал Трампа «клоуном», который не даёт ему нормально говорить.

Трамп резко критиковал любые утверждения своего оппонента и упрекнул его в том, что тот сейчас даже не вспомнит название колледжа, который заканчивал. Трамп попросил Байдена не хвастаться своим «отсутствующим» умом. Байден парировал это, назвав Трампа «лжецом».

Когда Байден говорил о «награде за головы американцев в Афганистане», он имел в виду публикацию газеты New York Times летом 2020 года, в которой со ссылкой на неназванных американских официальных лиц говорилось о том, что Россия якобы назначала награду за убийство военных США. Впоследствии эта информация не нашла никакого подтверждения, а сам Трамп вновь обвинил газету в публикации фейковых новостей.