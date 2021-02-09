Байден может узнать содержание бесед Трампа с Путиным

https://static.news.ru/photo/0d356284-6b6a-11eb-827f-96000091f725_660.jpg Фото: Pete Marovich/Consolidated News Photos

Содержание ряда разговоров экс-президента США Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным остаётся тайной, однако новый американский лидер Джо Байден теперь может иметь к ним доступ.

Всего тайными остаются не менее десятка бесед двух лидеров. При этом понимание того, что они обсуждали, позволит узнать, раскрывал ли Трамп секретные данные и заключал ли какие-либо сделки, способные «застать новую администрацию врасплох».

Им не нужно одобрение, чтобы увидеть эти записи. Байдену принадлежат все материалы по звонкам, — приводит Politico слова чиновника из бывшей администрации.

Согласно данным издания, администрация Байдена не сообщала, знакома ли она с содержанием этих телефонных переговоров, но Совет национальной безопасности не получал жалоб на доступ к записям разговоров предыдущей администрации.

Авторы публикации отметили, что экс-президент «тщательно защищал» свои частные беседы с зарубежными лидерами и иногда мог ограничить доступ к ним своим сотрудникам и членам кабинета, чтобы исключить утечки. Бывшие советники Трампа в комментарии для газеты подчеркнули, что он редко говорил российскому лидеру то, что он ещё не озвучивал публично.

Как писал NEWS.ru, ранее Джо Байден заявил, что не намерен следить за процессом импичмента бывшего главы государства. Он подчеркнул, что его больше интересует тема борьбы с коронавирусом в стране.