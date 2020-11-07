Экс-сенатор: Байден может оказаться более лояльным к России

https://static.news.ru/photo/3914da18-21a2-11eb-b2c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Nacion/Global Look Press

Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден, возможно, будет менее враждебно настроен по отношению к России. Такое предположение сделал бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк.

По его словам, есть «большая вероятность» того, что потенциальный глава государства от демократов окажется достаточно лояльным, пытаясь достичь каких-то внешнеполитических успехов.

Блэк отметил, что госсекретарь Майк Помпео был чрезмерно враждебно настроен к международному праву и договорам между США и Россией. Такие взаимоотношения выстраивались много лет с огромными усилиями, чтобы уменьшить угрозу ядерной войны. Однако, с сожалением констатировал экс-сенатор, Соединённые Штаты расторгли многие из этих соглашений.

Я буду надеяться, что в администрации Байдена не будут так враждебны в отношении Договора о нераспространении ядерного оружия. И я буду надеяться, что новый Договор о сокращении наступательных вооружений увенчается успехом, — цитирует Блэка РИА Новости.

Политик также высказал надежду, что новый лидер будет менее враждебно настроен по отношению к Китаю и погасит торговую войну, а также к Ирану, что может способствовать восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

Кандидат от Демократической партии Байден 7 ноября объявил о своём избрании президентом США. Незадолго до этого крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве Байдена в президентской гонке. Действующий глава государства республиканец Дональд Трамп заявил, что выборы далеки от завершения, и пообещал отстаивать победу в суде.

Ранее NEWS.ru писал, что Байден выступил с обращением к нации и пообещал вернуть лидерство США в мире. Он подчеркнул, что будет править «как президент всех американцев», и призвал перестать считать врагами тех, кто голосовал за Трампа.

В рамках предвыборной программы Байден обещал продлить российско-американский договор СНВ-3, если станет главой США.