Байден лидирует в Вермонте и Джорджии на выборах президента США

https://static.news.ru/photo/0b409f4a-1e38-11eb-bcc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Кандидат в президенты США Джо Байден ожидаемо лидирует в Вермонте после обработки 2% бюллетеней. В этом штате демократ набирает 72,6%, действующий президент Дональд Трамп — более 24%.

Штат Вермонт с населением 623 тыс. человек имеет три голоса в коллегии выборщиков, для победы на выборах кандидату надо набрать 270 голосов выборщиков. С 1992 года штат голосовал за демократов. Так, на выборах 2016 года Хиллари Клинтон получила в Вермонте 55,72% голосов, Трамп — 29,76%.

Также Байден перехватил лидерство в штате Джорджия по итогам обработки 3% бюллетеней, сообщает Fox News. Демократ набирает 56,2% голосов, республиканец Трамп — 42,6%.

Неоднозначная картина разворачивается в ключевом штате Флорида, где картина меняется постоянно в процессе подсчёта голосов. Так, после подсчёта 65% бюллетеней в штате лидирует Трамп, у которого 50% голосов, у Бацдена — 49,1%. На момент подсчёта 66% голосов вновь лидирует Байден с 50,4% голосов, Трамп получает 48,8%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что действующий президент США, кандидат от республиканцев на выборах главы государства Дональд Трамп набирает 57,2% голосов в штате Флорида. Его соперник от демократов Джо Байден получает 42% после обработки 6% бюллетеней.