Байден кратко высказался про согласование ударов по Йемену с конгрессом Байден: требующие согласования ударов по Йемену конгрессмены ошибаются

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Удары по Йемену не нужно было заранее обсуждать с конгрессом, уверен президент США Джо Байден. По его словам, представители органа ошибаются, когда утверждают, что военные операции за рубежом нужно согласовывать с конгрессменами в соответствии с конституцией США, передает РИА Новости.

Они ошибаются, — заявил Байден журналистам на вопрос о том, согласен ли он с заявлениями конгрессменов.

Ранее член палаты представителей, демократ Ро Кханна заявил, что Байдену следовало согласовать с конгрессом нанесение ударов по Йемену. Как утверждает конгрессмен, атака на хуситов втягивает американцев в новый конфликт на Ближнем Востоке. Со своей стороны конгрессвумен Вэл Хойл поддержала коллегу. Она отметила, что у законодателей есть исключительное право на согласование подобных военных актов за рубежом.

До этого сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин, несмотря на свое состояние, активно участвовал в атаке на Йемен. Высокопоставленный чиновник Минобороны США уточнил, что глава ведомства удаленно контролировал нанесение ударов по объектам хуситов в режиме реального времени с помощью «полного набора защищенных средств связи», в частности, прямо из больницы отдал приказ Центральному командованию (СЕНТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США нанести удары. А перед этим министр дважды разговаривал на тему хуситов с Байденом.

При этом представитель группировки Мухаммед Абдель Салям заявил, что йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» продолжит атаковать связанные с Израилем гражданские суда в Красном море. Вместе с тем он отметил, что агрессии США и Великобритании против Йемена нет никакого оправдания.