Байден испугался, что ему не удастся спасти предвыборную кампанию CNN: Байден допустил, что он может не спасти предвыборную кампанию после дебатов

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден в приватных беседах признал, что ближайшие дни будут иметь решающее значение для того, удастся ли ему спасти свою предвыборную кампанию и переизбраться на пост, сообщает CNN. Как утверждает источник канала, американский лидер осознает, какие именно события могут заставить его признать провал попыток реабилитироваться после провальных дебатов.

По словам этого союзника, у президента нет никакой двусмысленности в отношении того, какие потенциальные события в ближайшие недели в конечном итоге заставят его признать, что его попытки загладить вину за катастрофические дебаты на CNN на прошлой неделе не увенчались успехом, — говорится в публикации.

Речь идет о сценарии, при котором «опросы резко падают, сбор средств иссякает, а интервью проходят плохо». При этом Байден винит в провальных дебатах не подчиненных, а в первую очередь себя. Президент связал это с тем, что он слишком много занимался внешней политикой.

Я переусердствовал. Я слишком много путешествовал. Я слишком много ездил туда и обратно. Я слишком часто переводил время. Я простудился. Это была ошибка, — приводит источник слова Байдена.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал Байдена «старой кучей дерьма». Таким образом он прокомментировал итоги дебатов с американским лидером.