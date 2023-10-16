Байден исключил принцип двух государств для разрешения конфликта в Израиле

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На данный момент принцип двух государств неприменим при урегулировании палестино-израильского конфликта, заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS. По словам американского лидера, пока что такой вопрос на повестке дня не стоит, однако Израиль отдает себе отчет, что большинство палестинцев не поддерживают деятельность ХАМАС.

Не сейчас. Не сейчас, но я думаю, что Израиль понимает, что значительная часть палестинского народа не разделяет взгляды ХАМАС и «Хезболлы», — отметил Байден.

Американский лидер заявил, что Израилю следует и дальше преследовать движение, которое, по его словам, является «кучкой трусов, прячущихся за мирными жителями». ХАМАС должен ответить за свои преступления, которые имеют «столь же серьезные последствия, как и Холокост», заключил лидер США.

Также Байден поддержал идею полного уничтожения группировки. По его мнению, при этом нужно дать возможность для существования палестинской власти и Палестинского государства, чтобы обеспечить спокойную жизнь для независимой нации рядом с Израилем, которая включит в себя проживающих в Газе и на западном берегу реки Иордан палестинцев. Американский лидер уточнил, что Штаты не нашли доказательств причастности Ирана к атакам группировки на Израиль.