Байден и Трамп вступили в борьбу за ключевой штат в США Reuters: Байден и Трамп развернули предвыборные кампании в борьбе за Джорджию

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Дональд Трамп

Кандидаты в президенты США Джо Байден и Дональд Трамп развернули предвыборные кампании за штат Джорджия, сообщает Reuters. Этот штат считается одним из ключевых для победы в президентской гонке, так как колеблется между демократами и республиканцами.

Демократ Джо Байден и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп проведут предвыборную кампанию в критическом штате Джорджия, — говорится в сообщении.

В материале отметили, что это станет фактически первым серьезным противостоянием Байдена и Трампа в рамках выборов президента США в 2024 году.

Джорджия стала одним из ключевых штатов, повлиявших на выборы в 2020 году. Тогда с небольшим перевесом победил Байден. Трамп заявил о масштабной фальсификации со стороны демократов, после чего штат предъявил ему уголовное обвинение за попытку вмешательства в подсчет голосов.

Ранее предприниматель Илон Маск заявил, что усилия администрации Байдена и Демократической партии в вопросах иммиграционной политики направлены на то, чтобы изменить баланс сил на предстоящих выборах главы государства. Он отметил, что сейчас при переписи населения учитываются все жители округа независимо от гражданства. По мнению Маска, это одна из главных причин бездействия властей в вопросе миграции.