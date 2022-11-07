Байден и Шольц обсудили Россию, Украину и визит канцлера в КНР Белый дом: Байден и Шольц обсудили Россию, Украину и визит канцлера в Китай

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Джо Байден и Олаф Шольц

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе разговора стороны обсудили Россию и Украину, а также недавний визит Шольца в Китай, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Президент Джо Байден говорил сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцем. Лидеры обсудили недавний визит канцлера в Китайскую Народную Республику, согласились, что недавние ядерные угрозы России являются безответственными, — цитирует агентство заявление Белого дома.

В заявлении также отмечается, что политики подчеркнули приверженность их стран к помощи Украине, которая может быть экономической, гуманитарной и военной.

Ранее Олаф Шольц сказал журналистам, что визит в Пекин был инаугурационным. Так он прокомментировал обвинения в том, что отказался ехать в Китай вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, немецкая сторона решила организовать поездку в таком формате, прежде чем начать «обычный ритм правительственных консультаций».