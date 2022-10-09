Байден и Шольц договорились продолжить санкционное давление на Россию

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Джо Байден и Олаф Шольц

Немецкий канцлер Олаф Шольц и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры, в ходе которых обе стороны осудили референдумы, прошедшие в Донбассе, сообщает пресс-служба правительства Германии. Они также договорились сохранить санкционное давление на Россию.

Во время дискуссии Шольц и Байден указали на «серьезное нарушение принципов Устава ООН», которое было допущено при проведении референдумов о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ. Политики также призвали Россию «остановить боевые действия и полностью вывести вооруженные силы со всей территории Украины».

Федеральный канцлер и президент США также осудили акты диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», — сказано в тексте пресс-релиза.

В свою очередь в пресс-службе Белого дома подчеркнули, что Байден обсудил с Шольцем детали санкционного давления на Россию, помощь Украине и ситуацию на энергетических рынках Европы.

Лидеры обсудили недавнее развитие событий на глобальных энергетических рынках, а также важность обеспечения надежных и доступных поставок энергоносителей, — указали в пресс-службе Белого дома.

Ранее обозреватель Bloomberg Джек Фарчи заявил, что возможные санкции на российскую горнорудную промышленность со стороны Лондонской биржи металлов (LME) станут потрясением для мировой индустрии. Репортер уверен, что решение LME имеет далекоидущие последствия.