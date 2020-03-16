https://static.news.ru/photo/5f9ef046-677c-11ea-ac0c-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден и Берни Сандерс Фото: CNN/Keystone Press Agency/Global Look Press

В воскресенье, 15 марта, в США прошли теледебаты Демократической партии с участием бывшего вице-президента Джозефа Байдена и сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Демократы поспорили о российско-американских отношениях и ситуации, которая возникла в мире из-за распространения коронавирусной инфекции. Дебаты приняли решение проводить без публики из-за пандемии.

По поводу взаимодействия с Москвой Байден заявил, что ещё во время президентства Барака Обамы он мог бы посодействовать выработке соглашения по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Также бывший вице-президент обвинил сенатора от Вермонта в том, что тот поддерживал развитие отношений с РФ. И это в то время, заявил политик, когда Россия вмешивалась в американские выборы. Сандерс возразил своему противнику и отметил, что «всегда выступал против авторитаризма».

Относительно распространения коронавируса демократы также высказали свои позиции. Они сравнили имеющуюся ситуацию с войной и предложили резко расширить масштабы обследования населения и увеличить число коек в больницах, передаёт The New York Times.

Как ранее писал NEWS.ru, в США состоялся очередной тур праймериз по отбору кандидатов в претенденты на президентский пост. Так называемый супервторник-2, как и голосование недельной давности, завершился без сюрпризов. Среди республиканцев безоговорочно лидирует действующий глава государства Дональд Трамп, а у демократов фаворитом остаётся бывший вице-президент Джозеф Байден.