Байден хочет сократить расходы на ядерные вооружения

https://static.news.ru/photo/f9db116e-460e-11eb-a99f-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Transition Tv Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрация избранного президента США Джо Байдена выступает за пересмотр программы модернизации ядерных сил. Планируется сократить финансирование и уменьшить их роль в стратегии Пентагона.

Весьма вероятно, что будет пересмотрено решение американских военных о разработке межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования, стоимость которой превышает $100 млн. Об этом пишут журналисты The Wall Street Journal со ссылкой на бывших чиновников.

Мы должны модернизировать наши силы сдерживания. Но мы не можем потрать ту сумму денег, которая сейчас выделена, — заявил собеседник газеты.

Уменьшение роли ядерного оружия усилит потенциал обычных вооружений, отметили источники.

Как писал NEWS.ru, каждый второй россиянин считает, что в мире может произойти конфликт с использованием ядерного оружия. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение». Среди граждан в возрасте от 46 до 60 лет риск ядерного конфликта видят 63% респондентов, 37% считают, что угроза исходит от США, 3% опасаются НАТО, а 2% полагают, что ядерный удар могут нанести из Великобритании.