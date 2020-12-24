Байден хочет сократить расходы на ядерные вооружения

Администрация избранного президента США Джо Байдена выступает за пересмотр программы модернизации ядерных сил. Планируется сократить финансирование и уменьшить их роль в стратегии Пентагона.
Весьма вероятно, что будет пересмотрено решение американских военных о разработке межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования, стоимость которой превышает $100 млн. Об этом
Мы должны модернизировать наши силы сдерживания. Но мы не можем потрать ту сумму денег, которая сейчас выделена, — заявил собеседник газеты.
Уменьшение роли ядерного оружия усилит потенциал обычных вооружений, отметили источники.
Как писал NEWS.ru, каждый второй россиянин считает, что в мире может произойти конфликт с использованием ядерного оружия. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение». Среди граждан в возрасте от 46 до 60 лет риск ядерного конфликта видят 63% респондентов, 37% считают, что угроза исходит от США, 3% опасаются НАТО, а 2% полагают, что ядерный удар могут нанести из Великобритании.