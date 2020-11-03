Байден «громит» Трампа в Огайо, штате с 18 выборщиками

Кандидат от демократов в президенты США Джо Байден показывает высокий результат на выборах главы государства в штате Огайо, который делегирует 18 выборщиков. После подсчёта 10% голосов политик набирает 60,4%, в то время как нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп — только 34,6%.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что Джо Байден ожидаемо лидирует в Вермонте после обработки 2% бюллетеней. Демократ набирает 72,6%, Дональд Трамп — более 24%. Штат Вермонт с населением 623 тыс. человек имеет три голоса в коллегии выборщиков, с 1992 года он голосовал за демократов.