Байден «громит» Трампа в Огайо, штате с 18 выборщиками

https://static.news.ru/photo/6e4b1054-1e3b-11eb-9136-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат от демократов в президенты США Джо Байден показывает высокий результат на выборах главы государства в штате Огайо, который делегирует 18 выборщиков. После подсчёта 10% голосов политик набирает 60,4%, в то время как нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп — только 34,6%.

Об этом сообщает CNN. Телеканал отмечает, что кандидат от демократов имеет промежуточное преимущество и в ряде других ключевых штатах — в Техасе (38 выборщиков) и Джорджии (16).

Ранее NEWS.ru сообщал, что Джо Байден ожидаемо лидирует в Вермонте после обработки 2% бюллетеней. Демократ набирает 72,6%, Дональд Трамп — более 24%. Штат Вермонт с населением 623 тыс. человек имеет три голоса в коллегии выборщиков, с 1992 года он голосовал за демократов.