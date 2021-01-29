Байден готовится озвучить новую концепцию внешней политики США

https://static.news.ru/photo/26e5f146-638e-11eb-aa7d-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Джо Байден 1 февраля намерен выступить с речью, в которой поделится своим видением внешней политики страны.

Согласно данным источников в американской администрации, о своём намерении глава государства объявит в ходе посещения Госдепартамента, где он встретится с госсекретарём Энтони Блинкеном.

Также Байден планирует утвердить ряд указов в области внешней политики, в том числе подписать документ, предусматривающий создание рабочей группы по воссоединению семей мигрантов, которые были разлучены в президентство Дональда Трампа, передаёт NBC.

Как писал NEWS.ru, ранее журналист и телеведущий Владимир Познер дал прогноз о том, как будут развиваться отношения России и Соединённых Штатов при 46-м американском президенте Джо Байдене. По его мнению, в США очень многое поменяется за время президентства Байдена.

Познер напомнил, что политик уже отменил некоторые решения своего предшественника Дональда Трампа и подписал указы о возвращении Америки во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату.