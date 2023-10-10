Байден готов отправить на Ближний Восток военные силы США

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Ашкелон, Израиль

Соединенные Штаты готовы перебросить дополнительные военные силы на Ближний Восток, заявил президент США Джо Байден в телевизионном обращении к американскому народу. Демократ, слова которого приводит The New York Times, также назвал действия палестинского движения ХАМАС «актом терроризма».

США готовы направить дополнительную военную помощь для пополнения израильской системы ракетного перехвата. Конгрессу будет предложено принять «срочные меры», чтобы помочь интересам безопасности союзников и партнеров, — заявил хозяин Белого дома.

Байден предостерег другие государства от вмешательства в палестино-израильский конфликт. Президент адресовал таким странам короткое: «Не надо». Помимо этого американский лидер сообщил, что, по его данным, 14 граждан США были убиты в результате нападения ХАМАС. Действия движения Байден охарактеризовал словами «чистое зло».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что Вашингтон уже отправил в Израиль первую партию военной помощи. В частности, стране передадут системы безопасности.

Вместе с тем Пентагон направил в Средиземное море авианосную ударную группу «Джеральд Форд». The Wall Street Journal сообщила, что военное ведомство США планирует разместить еще один авианосец вблизи Израиля. Подобные решения Белый дом расценивает как наращивание усилий по сдерживанию других государств от вступления в конфликт Израиля и Палестины.