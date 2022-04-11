Байден дважды оговорился во время выступления в Белом доме

Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в очередной раз попал в неловкую ситуацию. Он допустил две оговорки во время объявления о том, что номинировал человека на должность в администрации. Об этом пишет РИА Новости.

Конфуз произошёл , когда Байден объявлял о том, что номинировал на пост директора Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) экс-прокурора Стива Деттельбаха. Его кандидатуру должен утвердить сенат.

Сначала Байден спутал аббревиатуру — вместо ATF назвал AFT, что означает Американскую федерацию учителей. А затем глава государства не смог выговорить фамилию претендента на должность.

Я горд номинировать Стива Деттельвуда... Деттельбаха. Извините, я неверно произнёс ваше имя, — сказал Байден.

Байден регулярно попадает в неприятные происшествия из-за того, что забывает фамилии, не в состоянии произнести некоторые слова и путается в действиях, которые ему необходимо произвести.

Например, некоторое время назад президент США не смог с первого раза произнести имя главы Пентагона Ллойда Остина. Инцидент произошёл во время произнесения благодарственной речи на церемонии вручения медалей Почёта солдатам, участвовавшим в военных операциях в Ираке и Афганистане.

Ранее Байден уже забывал имя и фамилию министра обороны США, назвав его «парнем, который управляет этой организацией». При этом генерал находился в нескольких метрах от главы государства.