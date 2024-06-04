Байден допустил, что Украина может остаться вне НАТО Байден пообещал продолжать вооружать Украину, даже если она останется вне НАТО

Фото: Official White House/Adam Schultz

Джо Байден

Украина может так и не стать страной — участницей НАТО, заявил в интервью изданию Time президент США Джо Байден. При этом американский лидер пообещал продолжать поставки вооружения ВСУ даже при таком сценарии. По словам политика, у Вашингтона с Украиной такие же отношения, как и с другими странами, которым он поставляет оружие.

Мир [на Украине] выглядит так, чтобы Россия никогда не оккупировала Украину. Вот как выглядит мир. И это не означает, что она является частью НАТО. Это означает, что у нас с ними такие же отношения, как и с другими странами, которым мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем, — заявил Байден.

Ранее СМИ сообщали, что страны НАТО разрабатывают наземные коридоры для оперативной переброски войск США на случай прямого военного столкновения с Россией. Уточнялось, что Альянс создает план быстрого перемещения американских солдат и бронетехники к российским границам. Войска могут высадиться в одном из пяти заранее определенных портов, а также в Нидерландах.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для России США являются враждебным государством. По его словам, Вашингтон придерживается аналогичного мнения в отношении Москвы.