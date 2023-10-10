Байден дал показания по делу о хранении секретных документов

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден дал показания в рамках расследования по делу о хранении секретных документов в своем аналитическом центре и дома. Политик ответил на вопросы по собственному желанию, сообщило Reuters.

Речь идет о документации периода, когда американский лидер занимал пост вице-президента в администрации экс-главы США Барака Обамы в 2008–2016 годах. Байден отвечал на вопросы в течение двух дней, процедура завершилась в понедельник.

Расследованием занимается спецпрокурор Роберт Хур. Его назначил министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд, который подчеркнул, что выбранный им специалист отвечает общественным интересам, а квалификация Хура обеспечит «профессиональное и быстрое» рассмотрение дела. В конце лета адвокаты Байдена обсудили с Хуром возможность взятия показаний по нашумевшему делу.

Зимой 2023 года в помещениях аналитического центра имени Джо Байдена в Вашингтоне обнаружили секретные документы. Материалы нашли доверенные лица политика накануне промежуточных выборов в начале ноября. Отмечается, что секретные документы хранились в папке с другими бумагами, не имевшими грифа секретности.