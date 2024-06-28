Байден дал первую оценку дебатам с Трампом Байден заявил, что хорошо справился на дебатах с Трампом

Фото: Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена

Президент США Джо Байден заявил, что проделал хорошую работу на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом, сообщило издание The New York Times. Своего визави он назвал лжецом.

Я думаю, что мы хорошо справились… Сложно вести дебаты со лжецом, — заявил Байден.

Президент США добавил, что его соперник, по подсчетам New York Times, соврал на дебатах 26 раз. На вопрос о болезни американский лидер заявил, что у него болит горло.

Дебаты прошли в ночь на пятницу, 28 июня, и сразу же стали поводом для появления в Сети изображений саркастического содержания. Американский предприниматель Илон Маск написал в своей соцсети, что победителем прошедших в США предвыборных дебатов стали интернет-мемы. Он считает, что мероприятие стало «подготовкой к замене» действующего президента как кандидата от Демократической партии.

Телеканал CNN провел опрос после дебатов. В результате исследования две трети зрителей присудили победу Трампу. Байдена призвали отказаться от участия в президентских выборах, если он не хочет допустить победы экс-главы США.

Газета New York Post написала, что миллионы граждан в прямом эфире стали свидетелями краха карьеры Байдена после выступления на дебатах. Журналисты оценили итоги словесных баталий демократа как «позорные».