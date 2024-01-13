Байден дал категоричный ответ на вопрос о независимости Тайваня Байден: США не поддерживают независимость Тайваня от Китая

Фото: Saquan Stimpson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

США не поддерживают независимость Тайваня, заявил американский президент Джо Байден во время общения с журналистами. Соответствующий вопрос ему задали после победы на выборах главы администрации острова Лая Циндэ. Известно, что политик был кандидатом от Демократической прогрессивной партии, выступающей за суверенитет Тайваня, передает Reuters.

Мы не поддерживаем независимость, — констатировал Байден.

Сам новоизбранный глава Тайваня ранее выступил за диалог с Китаем. Политик пообещал «не быть скромным или высокомерным» и принимать решения исходя из принципов взаимности и уважения. По словам политика, необходимо повышать благосостояние народа по обе стороны пролива.

Перед голосованием у жителей Тайваня узнали, с какими ожиданиями они идут на выборы. Большинство граждан ответили, что они надеются на мир и изменения в политике. Опрос также показал, что население острова рассчитывает на социальный прогресс. Один из избирателей признался, что голосовал за оппозиционную партию, так как, по его мнению, привести к развитию способны только такие перемены.