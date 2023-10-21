Байден: человечеству нужен новый миропорядок, и США его построят

Фото: White House/via Globallookpress.com/Global Look Press

Джо Байден

Человечеству нужен новый миропорядок, заявил президент США Джо Байден на закрытом приеме для сбора средств на избирательную кампанию. По его словам, построить его смогут американцы, «если будут достаточно дерзки». Стенограмма выступления Байдена опубликована на сайте Белого дома.

Если мы будем достаточно дерзки и уверены в себе, объединить мир так, как этого никогда не было раньше. <...> Нужен новый, новый мировой порядок, — сказал Байден.

По его словам, Соединенные Штаты провели 50 лет в послевоенном периоде, где «это работало довольно чертовски хорошо». Однако теперь, как считает Байден, «пар вышел».

В середине сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что выстраивающемуся долгие годы после завершения холодной войны миропорядку настал конец. По его словам, на смену мирным временам пришла «активизировавшаяся конкуренция с авторитарными и ревизионистскими державами».

В свою очередь президент России Владимир Путин считает, что США и другие страны, выступающие за однополярность, «стреляют себе в ногу». В ходе выступления на ВЭФ-2023 он заявил, что эти государства также наносят ущерб мировой экономике и тем, кто еще вынужден подчиняться диктату.