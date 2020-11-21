Байден: американцы не потерпят попыток Трампа изменить итоги выборов

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Граждане Соединённых Штатов не потерпит попыток Дональда Трампа повлиять на итоги выборов в свою пользу, заявил кандидат в президенты от Демократической партии Джозеф Байден.

По его словам, ещё один суд «отверг безосновательные утверждения» американского лидера и его адвоката Рудольфа Джулиани, а также их «вопиющие нападки» на демократию.

Яснее суда не скажешь. Наш народ, закон и институты требуют большего, наша страна больше не потерпит попыток Трампа изменить результаты выборов, — сказал он.

Байден также подчеркнул, что Трамп проиграл выборы и ему необходимо признать поражение, передаёт ТАСС.

Ранее окружной суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа, который потребовал не учитывать полученные по почте голоса избирателей. Он также лишил штаб права подать повторный иск.

Как писал NEWS.ru, Трамп надеется добиться рассмотрения исков по поводу систематических нарушений на выборах в Верховном суде страны. Его юридическая команда собрала 232 страницы письменных показаний граждан, пожаловавшихся на различные виды нарушений в штате Мичиган.