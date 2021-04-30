Байден прокомментировал слова темнокожего сенатора о расизме

https://static.news.ru/photo/064eca24-a9a3-11eb-a990-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Democratic National Convention v/GLOBAL LOOK PRESS

Соединённые Штаты Америки не являются расистской страной. Об этом в пятницу, 30 апреля, заявил в своём первом обращении к обеим палатам конгресса глава государства Джо Байден. Так он прокомментировал слова единственного темнокожего сенатора от Республиканской партии Тима Скотта, передаёт телеканал NBC.

Байден в своей речи подчеркнул, что в США необходимо искоренять системный расизм. Скотт, в свою очередь, сказал, что не считает страну расистской.

Я не думаю, что Америка — расистская страна, но считаю, что воздействие законов Джима Кроу (действовавшие с конца XIX века до 1964 года законы, названные по имени вымышленного комического персонажа, который олицетворял неграмотного афроамериканца. — NEWS.ru), а до этого рабства, имело свою цену, и нам приходится иметь с этим дело, — заявил президент.

В прошлом году по многим крупным американским городам прокатилась волна массовых протестов против полицейского насилия и расизма. Данная общественная реакция была вызвана убийством Джорджа Флойда. Протесты переросли в движение BLM, так или иначе нашедшее сторонников на всех континентах.

Ранее Байден сказал, что главная террористическая угроза для США исходит изнутри страны и создают её белые расисты.