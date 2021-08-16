Байден рассказал, когда завершится война в Афганистане

Война в Афганистане, длившаяся на протяжении 20 лет, завершится после того, как американские военные завершат эвакуацию людей из аэропорта Кабула и вывод войск с территории страны. Об этом в своём выступлении заявил президент США Джо Байден.

Речь идёт о краткосрочной операции. Её цель ограничена: провести эвакуацию, — заявил Байден в ходе выступления в Белом доме.

По его словам, после этого «завершится вывод войск и война завершится».

Штаты в настоящее время проводят операцию о эвакуации из аэропорта Кабула иностранных граждан, а также афганцев, получивших убежище за границей. В других частях Афганистана американских войск нет.

В последние недели движение «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация) произвело наступление на крупные города в Афганистане. В минувшее воскресенье, 15 августа, СМИ сообщили, что талибы контролируют все пограничные переходы. Позже стало известно, что боевики вошли в Кабул и захватили дворец президента страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, «чтобы предотвратить бойню».

В ночь на понедельник, 16 августа, представитель политического офиса «Талибана» Мохаммед Наим сообщил, что война в стране закончена, форма государственного правления будет определена в ближайшее время.