Бабушка помогла внучке избить одноклассницу в школьном туалете В США арестовали женщину, которая помогла внучке избить одноклассницу

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Полиция города Маунт-Моррис в США 18 апреля арестовала бабушку ученицы начальной школы штата Мичиган, которая помогла своей внучке избить одноклассницу. До этого ее вызвали на собрание по поводу поведения девочки, сообщает издание WNEM. Женщина и ее родственница проследовали за школьницей в туалет. Там бабушка удерживала девочку, пока внучка избивала ее.

Им удалось обойти протоколы безопасности и получить несанкционированный доступ на территорию школы. Полицейское управление города Маунт-Моррис немедленно расследовало этот инцидент. Крайне важно подчеркнуть, что ни один другой ребенок в школе не пострадал во время этого инцидента, — заявил координатор по связям с общественностью и маркетингу школ Вествуд-Хайтс Джамал Брансфорд.

Администрация школы проводит собственное расследование по факту случившегося. Сотрудники установят, каким образом женщина обошла правила безопасности и попала в учреждение.

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