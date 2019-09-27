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Американский Фонд в защиту демократии (Foundation for Defense of Democracies — FDD) представил инфографику, иллюстрирующую желания стран приобрести российские зенитные ракетные системы С-400. Вооружением заинтересовались четыре крупнейших азиатских партнёра США по военно-техническому сотрудничеству.

Индия, Катар, Саудовская Аравия и Турция достигли разных успехов в деле приобретения комплексов. Анкара проявила интерес к С-400 ещё в 2009 году. Спустя восемь лет Турция согласилась заплатить за «Триумфы» $2,5 млрд. Летом 2019 года Россия начала поставки вооружения.

Индия начала переговоры в 2015 году. Уже через год стала известна стоимость и количество ЗРК — пять полков за $5,5 млрд. Формальный договор был подписан в 2018 году, а в 2019 году Россия получила аванс.

В 2017 году ЗРК заинтересовался Катар, а Саудовская Аравия сообщила о договорённости на покупку систем. В 2019 году Доха подтвердила, что диалог по теме продолжается. С таким же заявлением выступил Эр-Рияд, отметив, что условия сделки остаются крайне сложными, сообщает FDD .

Ранее News.ru писал, что Багдад сформирует делегацию из военных экспертов и офицеров войск ПВО, которая посетит РФ для обсуждения покупки российских средств ПВО. Её возглавит советник премьер-министра Ирака по вопросам нацбезопасности Фалех аль-Файяд.