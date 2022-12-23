Axios: миллиардер Блумберг хочет купить Wall Street Journal Axios: американский миллиардер Блумберг хочет купить Dow Jones или Washington Post

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Американский миллиардер Майкл Блумберг хочет купить компанию Dow Jones, которой принадлежит деловое издание Wall Street Journal, или газету Washington Post, сообщил новостной интернет-сайт Axios. По его данным, Dow Jones выглядит более привлекательной покупкой для бизнесмена.

Блумберг был бы заинтересован в потенциальном приобретении любой собственности, но Dow Jones — издатель таких финансовых изданий, как The Wall Street Journal, Barron’s и MarketWatch — был бы более сильной целью, — говорится в публикации.

Axios пишет, что Блумберг близок к владельцу Dow Jones Руперту Мердоку, и «дружен, хотя и не близок» с Джеффом Безосом, которому принадлежит Washington Post.

По версии Forbes Блумберг — один из богатейших людей планеты. Он занимает 12-е место в рейтинге с состоянием $76 млрд. Его основной актив — 88% в информационном агентстве Bloomberg, которое он основал в 1981 году. Основной продукт агентства — информационный терминал Bloomberg, через который можно получить доступ к текущим и историческим ценам практически на всех мировых биржах и многих внебиржевых рынках, ленте новостей Bloomberg и других ведущих средств массовой информации, системе электронной торговли облигациями и другими ценными бумагами.

В октябре американский миллиардер Илон Маск стал руководителем компании Twitter. Акционеры Twitter одобрили сделку по продаже соцсети гендиректору SpaceX за $44 млрд, по цене $54,20 за акцию.