Автомобиль влетел в ворота управления ФБР в штате Джорджия

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Автомобиль врезался в ворота управления Федерального бюро расследований США в американском штате Джорджия неподалеку от города Атланты, сообщает телеканал Fox. Водитель задержан окружной полицией, его личность и мотивы сейчас устанавливают.

Инцидент произошел примерно в 14.00 (21.00 мск). Транспортное средство получило значительные повреждения, а мужчину госпитализировали. Проводится расследование случившегося.

Ранее машина врезалась в главные ворота Букингемского дворца, вооруженная полиция оперативно задержала виновника аварии. Очевидцы рассказали, что водитель стоял на коленях, когда его окружили правоохранители с пистолетами. Мужчину заподозрили в нанесении преступного ущерба, однако в скором времени отпустили под залог. В полиции рассказали вещательной корпорации, что гражданина сразу после задержания доставили в психиатрическую больницу.

До этого автомобиль МЧС России, в котором находился советник министра ведомства Алексей Щербаков, столкнулся с BMW X5 на пересечении Рязанского проспекта и улицы Академика Скрябина. В результате происшествия никто не пострадал. Чиновник находился в служебной Toyota Camry, помощь медиков ему не понадобилась. После прибытия сотрудников экстренных служб он продолжил деловую поездку.