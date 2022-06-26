Автомобиль протаранил толпу пешеходов в Нью-Йорке New York Post: автомобиль протаранил толпу пешеходов в Нью-Йорке, один человек погиб

В Нью-Йорке автомобиль на большой скорости врезался в толпу пешеходов. Инцидент произошёл в районе Бруклин. В результате один человек погиб, ещё четверо госпитализированы. Об этом сообщила газета New York Post.

По данным издания, всё случилось 25 июня около 19:15 по местному времени (02:15 26 июня мск). Правонарушитель уходил от погони и вылетел на тротуар. В результате происшествия погиб 67-летний мужчина. Ещё четыре человека получили тяжёлые травмы. Пострадавший восьмилетний ребёнок находится в критическом состоянии. Ещё у одного человека повреждения незначительные.

Виновник происшествия задержан и находится под стражей.

Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в толпу на Ранкештрассе в берлинском районе Шарлоттенбург. По меньшей мере один человек погиб, не менее десяти пострадали.

Кроме того, автомобиль протаранил толпу из 150 человек во время карнавального шествия в бельгийском населённом пункте Стрепи-Бракеньи. По предварительным данным, в результате погибли четыре человека и ещё 32 пострадали. Среди пострадавших 12 человек получили серьёзные травмы, остальные — лёгкие. Мэр Стрепи-Бракеньи назвал произошедшее катастрофой.