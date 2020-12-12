Авиарегулятор США разрешил, с оговорками, вводить лётчикам вакцину Pfizer

https://static.news.ru/photo/e7bafe44-3ca5-11eb-836e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Пилоты гражданской авиации могут летать не более 48 часов после введения каждой из двух доз вакцины производства американской компании Pfizer и её германского партнёра BioNTech. Об этом заявили в Федеральном авиационном управлении (ФАУ) Соединённых штатов.

Ведомство разрешило сделать прививки лётчикам и авиадиспетчерам, которые должны иметь сертификаты ФАУ.

Однако после введения каждой дозы требуется соблюдать 48-часовой интервал в полётах, — говорится на сайте авиарегулятора.

В ФАУ не исключили возможность корректировки правила в будущем. Это будет зависеть от результатов мониторинга за состоянием американцев после введения препарата.

Как сообщал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп ранее объявил, что вакцинация населения США от коронавируса начнётся в ближайшие 24 часа. По словам американского лидера, поставки препаратов в пункты вакцинации уже начались. Он подчеркнул, что оба препарата в ходе исследований продемонстрировали соответствие «золотому стандарту безопасности».

Накануне Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech.