Авиакомпании США предложили отменить тест на COVID перед полётом в страну

Отменить тестирование на коронавирус до вылета в США предложили крупные американские авиакомпании. С этой инициативой они обратились к администрации Белого дома, сообщает Associated Press.

По имеющимся данным, альянс Airlines for America (туда входят United Airlines, American Airlines и Delta Airlines) распространил среди крупных туристических организаций документ, в котором говорится, что действующие противоэпидемические нормы отталкивают путешественников от поездок в страну. Альянс ссылается в своём послании на опыт Великобритании, где в январе отменили предварительное тестирование на COVID-19 для вакцинированных пассажиров.

Требование для всех прилетающих в Штаты международных путешественников (кроме имеющих медотвод) предварительно проходить полный курс вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ или федеральными центрами по контролю и профилактике заболеваний, введено в США в ноябре 2021 года. Российские вакцины к числу одобренных не относятся.

Также с распространением штамма «омикрон» в Штатах были ужесточены требования к тестированию. С декабря 2021 года все пассажиры старше двух лет должны иметь отрицательный тест на коронавирус, полученный не позднее чем за сутки до вылета в США.

Ранее Роспотребнадзор подготовил проект рекомендаций работодателям по более частому тестированию сотрудников на коронавирус. В ведомстве считают, что в компаниях со штатом менее 500 человек делать тесты следует два раза в неделю