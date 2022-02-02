Авиакомпании США предложили отменить тест на COVID перед полётом в страну

Авиакомпании США предложили отменить тест на COVID перед полётом в странуАвиакомпании США предложили Белому дому отменить тест на COVID-19 перед полётом в страну
Отменить тестирование на коронавирус до вылета в США предложили крупные американские авиакомпании. С этой инициативой они обратились к администрации Белого дома, сообщает Associated Press.
По имеющимся данным, альянс Airlines for America (туда входят United Airlines, American Airlines и Delta Airlines)
Требование для всех прилетающих в Штаты международных путешественников (кроме имеющих медотвод) предварительно проходить полный курс вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ или федеральными центрами по контролю и профилактике заболеваний, введено в США в ноябре 2021 года. Российские вакцины к числу одобренных не относятся.
Также с распространением штамма «омикрон» в Штатах были ужесточены требования к тестированию. С декабря 2021 года все пассажиры старше двух лет должны иметь отрицательный тест на коронавирус, полученный не позднее чем за сутки до вылета в США.
Ранее Роспотребнадзор подготовил проект рекомендаций работодателям по более частому тестированию сотрудников на коронавирус. В ведомстве считают, что в компаниях со штатом менее 500 человек делать тесты следует два раза в неделю