Авиакомпании США потребовали запретить полеты над Россией NYT: авиакомпании США потребовали запретить зарубежным конкурентам полеты над Россией

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Авиакомпании Соединенных Штатов, лишившиеся возможности летать над Россией, обратились в конгресс и Белый дом с просьбой запретить иностранным конкурентам полеты через воздушное пространство Российской Федерации, сообщает The New York Times. Газета отмечает, что американские авиаперевозчики из-за сложившейся ситуации терпят убытки, в том время как зарубежные конкуренты, которым разрешено летать над Россией, перевозят пассажиров быстрее и за хорошую цену.

Американские представители авиаотрасли и их лоббисты считают, что такие компании как Air India, Emirates и China Eastern Lines имеет «несправедливое преимущество», поскольку у них есть возможность перевозить пассажиров по более коротким и экономичным маршрутам через Россию.

Авиакомпании США требуют у конгресса и Белого дома «решить проблему» таким образом, чтобы иностранные перевозчики имели те же ограничения, что и американские, «фактически вынуждая их летать по тем же маршрутам, что и конкуренты из США».

Согласно оценкам лоббистской группы Airlines for America, авиарынок США теряет порядка двух миллиардов долларов из-за конкурентов.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Шри-Ланки в Москве Джанита Лиянаге заявила, что дипмиссия обсуждает с российскими авиакомпаниями увеличение числа рейсов в страну. По ее словам, планы на регулярное сообщение с островом имеет авиакомпания Red Wings.