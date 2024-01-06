Авиакатастрофу с Кристианом Оливером сняли на видео Опубликовано видео падения частного самолета с Кристианом Оливером и дочерьми

Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Telegram-канал РИА Новости опубликовал видео падения частного самолета на Карибах. На борту, как утверждается, был актер Кристиан Оливер и две его дочери.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как небольшое воздушное судно падает носом вниз. Через несколько секунд оно на большой скорости врезается в воду и практически мгновенно исчезает из виду.

Ранее стало известно, что голливудский актер Кристиан Оливер и его дети погибли в авиакатастрофе на Карибах. Мужчина с дочками 10 и 12 лет находились на борту небольшого одномоторного самолета, которое рухнуло в воду с высоты. По информации национальной полиции Сент-Винсент и Гренадины, также погиб пилот, который вместе с пассажирами вылетел в направлении Сент-Люсии.

Оливер родился в 1972 году в Германии и стал известен благодаря своим ролям в фильмах «Операция Валькирия», «Гремучие змеи» и «Спиди-гонщик». Его фильмография насчитывает 57 работ.

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