Авария с 13-летним водителем в США унесла жизни девяти человек

В США тринадцатилетний подросток за рулём пикапа врезался в фургон. В результате погибли девять человек, в том числе участники студенческой команды по гольфу и их тренер. Об этом сообщил телеканал NBC.

Инцидент произошёл 17 марта на западе штата Техас. По имеющимся данным, вместе с подростком в автомобиле находился взрослый мужчина. Команда Университета Юго-Запада по гольфу возвращалась в фургоне. В результате столкновения выжить удалось лишь двум участникам команды, они госпитализированы в критическом состоянии.

По словам главы национального совета по безопасности на транспорте США Брюса Ландсберга, столкновение произошло на высокой скорости. Также предварительно известно, что перед столкновением у фургона лопнуло переднее левое колесо. В настоящее время ведётся расследование происшествия.

Департамент общественной безопасности Техаса сумел установить, что за рулём был подросток, проведя идентификацию останков, обнаруженных на водительском сиденье после пожара, который произошёл в результате столкновения.

Ранее сообщалось, что микроавтобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем в Селенгинском районе Бурятии. Два пассажира скончались, семь детей получили ранения. Всего в рейсовом автобусе находилось девять детей. Согласно информации местных СМИ, жертвами стали водитель и пассажирка легковушки.

Другая авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля произошла в Якутии на федеральной автодороге А-331 «Вилюй». В результате инцидента были госпитализированы 11 человек, среди них один ребёнок.