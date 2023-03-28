Аудиторы США проверили жалобы на нарушения при оказании помощи Киеву Органы аудита США не нашли серьезных злоупотреблений при оказании помощи Киеву

Фото: Sgt. James Bourgeois/Keystone Press Agency/Global Look Press

Органы аудита США не выявили серьезных злоупотреблений при оказании помощи Украине. При этом были проверены десятки жалоб, отмечается в совместном докладе генеральных инспекторов Пентагона, Госдепартамента и Агентства международного развития (USAID), сообщает РИА Новости.

О возможных нарушениях и злоупотреблениях говорилось в жалобах, которые поступали на горячую линию, созданную тремя ведомствами США, распределяющими эту помощь. К 1 марта было принято 189 жалоб, в том числе от рядовых американцев.

Расследования, проведенные офисами генеральных инспекторов по поводу этих и других обвинений, не подтвердили значительных случаев растрат, мошенничеств или злоупотреблений, — подчеркивается в докладе.

Конгресс США с начала российской спецоперации выделил Белому дому на военную и гражданскую помощь Украине более $113 млрд. На проведении аудита настаивали представители Республиканской партии.

Ранее американский журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден помогает коллеге с Украины Владимиру Зеленскому ради политических очков. Они могут помочь ему переизбраться на высший в стране пост в 2024 году. Херш усомнился, что у Байдена есть другие преимущества перед остальными кандидатами в президенты.