AT: Запад раздражают неудачи контрнаступления ВСУ

Фото: Міністерство оборони України

Западные союзники Киева раздражены из-за неспособности Вооруженных сил Украины добиться каких-либо успехов в контрнаступлении, заявил американский аналитик Джонстон Хэрвуд в статье для The American Thinker. По его словам, поддерживающие Украину западные страны постепенно меняют к ней отношение.

К примеру, недавно власти Польши приняли решение продлить запрет на ввоз украинского зерна в Европу. Кроме этого, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес призвал Киев быть более благодарным за предоставляемую поддержку.

Как отметил Хэрвуд, подобные ситуации показывают, что западные страны устали оказывать помощь Украине. Текущий конфликт отразился как на мировой экономике, так и на всей системе международных отношений, подчеркнул обозреватель.

Ранее обозреватель издания The War Zone Говард Альтман сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский своими действиями сигнализировал НАТО о провале наступления ВСУ на Запорожье. По его мнению, смена планов ВСУ является четким посылом странам Североатлантического альянса о крахе широкомасштабного контрнаступления. Альтман полагает, что Киев теперь откажется от продвижения по минным полям и ограничится артиллерийскими обстрелами.