AT: власти США должны заняться южной границей, а не конфликтовать с Россией

Фото: Stringer/Global Look Press

Власти США увлеклись помощью Украине и противостоянием России и на этом фоне забыли о проблемах на границе с Мексикой, написал обозреватель Роберт Смит в статье, опубликованной American Thinker. Он подчеркнул, что американские политики должны в первую очередь думать о безопасности своих сограждан.

Американцы имеют полное право требовать ответов на вопрос, почему Байден и Конгресс без колебаний направляют $26 млрд помощи далекой стране, находящейся в состоянии войны, но выделяют лишь жалкие гроши на охрану американо-мексиканской границы, — написал Смит.

По его словам, реальную угрозу для безопасности и национальных интересов США представляет вовсе не далекая Россия, а именно соседняя Мексика. Вашингтону следует обеспокоиться проблемами нелегальных мигрантов, наркотрафиком и войнами наркокартелей, которые грозят перекинуться на территорию США. В этих боестолкновениях гибнут тысячи мексиканцев, а в скором времени жертвами могут оказаться и американцы, отметил автор.

Стоит повторить: у США нет жизненно важных интересов или проблем национальной безопасности на Украине. Американские военные ястребы предлагают лишь расплывчатые утверждения о том, почему они все ближе подталкивают США к открытому конфликту с Россией, — добавил обозреватель.

Ранее похожим образом высказалась член Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, критикуя призыв своего сопартийца Линдси Грэма к немедленной поставке танков на Украину. Она подчеркнула, что бронетехнику следует в первую очередь направлять на защиту американцев, в частности в граничащие с Мексикой штаты.