AT: украинцы не хотят сражаться за свою страну и желают ее покинуть

Обозреватель Моника Шоуолтер в статье для American Thinker заявила, что жители Украины не хотят сражаться за свою страну, несмотря на многомиллиардную поддержку со стороны стран Запада, и желают как можно скорее ее покинуть. Она предположила, что Киеву не помешало бы начать диалог с Москвой и найти компромисс по ряду вопросов, а также начать работу над тем, «чтобы стать хорошей страной, за которую захочется воевать и умирать».

То, что они не считают свою страну достойной борьбы, многое говорит о том, что это за «страна». Может быть, она действительно является частью России, как утверждают русские, — пишет журналистка.

Ранее политолог Дмитрий Леви высказал мнение, что поддержка Украины со стороны США в 2024 году, вероятнее всего, сократится. Он добавил, что в связи с этим Киев будет возлагать большие надежды на Европу, однако ее ресурсы также не безграничны.

Главком ВСУ Валерий Залужный ранее заявил британскому журналу Economist, что украинский конфликт «зашел в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон. По его мнению, «глубокого и красивого прорыва» не будет, если в арсеналах не появится что-то качественно новое.

Президент РФ Владимир Путин на этом фоне подчеркивал, что украинское контрнаступление в зоне СВО не забуксовало, а провалилось полностью. Глава государства отметил, что ВСУ все еще пытаются продвинуться на нескольких участках фронта, однако российская армия успешно отражает все атаки.