Экс-кандидат в президенты США унизила Байдена и сорвала аплодисменты Экс-кандидат в президенты США Габбард обвинила Байдена в развязывании ядерной войны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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Экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард, выступая на съезде американских консерваторов в столичном округе Колумбия, заявила, что президент Джо Байден и его администрация развязывают ядерную войну и тем самым толкают мир к пропасти. Она подчеркнула, что из-за политики Белого дома не желает иметь ничего общего с демократической партией.

Сегодня я больше не демократка. Потому что я не могла с чистой совестью оставаться в партии, контролируемой кликой разжигателей войны, которую возглавляет сама королева разжигателей войны Хиллари Клинтон и представляет президент Джо Байден, — сказала Габбард.

Политик сделала акцент на том, что действия нынешних властей США повышают риск начала третьей мировой войны. По ее словам, эта проблема «выходит за рамки простых разногласий во мнениях на тот или иной вопрос».

Габбард добавила, что сидящие в Белом доме демократы натравливают службы безопасности и федеральные агентства на политических оппонентов и тех, кто осмеливается бросить им вызов, говоря правду об их радикальной повестке дня.

Ранее бывший сотрудник Госдепартамента США Джеймс Сориано также обвинил Байдена в том, что тот толкает мир к ядерной войне. Он отметил, что риторика главы государства противоречит принципам внешней политики, заложенным экс-президентом Джоном Кеннеди. Согласно им, конфронтация со странами «ядерного клуба» недопустима.