Ассанжу после суда запретили въезжать в США Минюст США: Ассанжу запрещено возвращаться в США без разрешения властей

Фото: twitter.com/wikileaks

Джулиан Ассанж

После того, как основатель WikiLeaks 52-летний Джулиан Ассанж на суде в рамках заключенной со следствием сделки признал свою вину, он уедет в Австралию, сообщил Минюст США. Ведомство подчеркнуло, что вернуться в США он сможет только после разрешения властей.

После вынесения приговора он вылетит из США в родную для него Австралию. В соответствии со сделкой о признании вины, Ассанжу запрещено возвращаться в США без разрешения, — отмечается опубликованном документе.

Ранее стало известно, что судья Федерального окружного суда США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов) Рамона Мэнглона приговорила основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к уже отбытому им в британской тюрьме сроку заключения. Однако его жена заявила, что намерена добиваться помилования супруга. Она объяснила, что после признание вины по статье о шпионаже журналисты всего мира не решатся заниматься освещением вопросов национальной безопасности США.

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев напомнил, что подлость и нарушение всех договоренностей является основой государственной политики США. Поэтому он допустил, что Вашингтон попытается обмануть Джулиана Ассанжа несмотря на заключенную со следствием сделку.