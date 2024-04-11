Ассанж отреагировал на слова Байдена о снятии обвинений WikiLeaks: Ассанж рад словам Байдена о возможном снятии обвинений

Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS/Global Look Press

Джулиан Ассанж

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж положительно оценил слова президента США Джо Байдена о возможности снятия с него обвинений, передает телеканал Sky News со ссылкой на главного редактора организации Кристинна Храфнссона. Он также отметил, что пока нет четкого понимания того, как сложится судьба Ассанжа на фоне заявлений американского лидера.

Он считает это положительным шагом и рад этим словам, — отметил Храфнссон.

Ранее экс-глава оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин отметил, что преследование основателя WikiLeaks может прекратиться. По его словам, администрация Джо Байдена будет вынуждена это сделать. Корбин добавил, что считает журналистскую деятельность Ассанжа очень важной. Он также напомнил, что сейчас обвиняемому грозит пожизненный срок.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что во время предвыборной кампании в США будет сделано много невыполнимых и пустых обещаний. К этим заявлениям можно отнести слова американского президента Байдена о возможном закрытии дела против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.