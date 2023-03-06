«Аспект коммуникации»: в Госдепе рассказали о встречах с Антоновым Госдеп США сообщил о встрече посла РФ Антонова с дипломатами из американского ведомства

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил о том, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов некоторое время назад общался с американскими коллегами-дипломатами. По его словам, данное общение проходило в рамках линии связи между РФ и США, которая продолжает оставаться открытой. Слова Прайса приводит РИА Новости.

Не вдаваясь в подробности этих контактов, посол Антонов имел беседы в недавнем прошлом, включая контакты с подходящими коллегами, — сказал представитель Госдепа.

Он также уточнил, что Антонов в данном случае является «одним из аспектов коммуникации», которые в рамках открытой линии связи осуществляют Москва и Вашингтон.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что США несут ответственность за теракт в Брянской области. Дипломат пояснил, что его исполнители были вдохновлены поддержкой Украины со стороны Соединенных Штатов. По его словам, из-за западных поставок вооружений «киевские преступники чувствуют вседозволенность».

Также Антонов сообщал о том, что для возвращения к полноценному функционированию российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) США должны пересмотреть агрессивную антироссийскую политику. По его словам, на данный момент США не готовы даже к символическим позитивным жестам в этом отношении.