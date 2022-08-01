AS: Си Цзиньпин разбил Байдена в пух и прах в беседе о Тайване AS: Байден проявил слабость в разговоре с Си Цзиньпином о Тайване

Фото: Yao Dawei/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

Эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа заявил, что президент США Джо Байден проявил слабость в телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином по вопросу Тайваня. Такое поведение хозяина Белого дома говорит о завершении эпохи однополярного мира во главе с Вашингтоном, отметил он в статье, опубликованной журналом American Spectator.

Не стоит ожидать от Байдена признания, что Си Цзиньпин «разбил его в пух и прах». Но, судя по всему, именно это и произошло во время их длительного разговора. <...> Если кто-то сомневался в том, что однополярный мир во главе с США закончился, то разговор Байдена и Си Цзиньпина наглядное тому подтверждение, — утверждает эксперт.

Семпа указал на то, что Си Цзиньпин предостерег Байдена от вмешательства в ситуацию с Тайванем жестко и без колебаний. Причем этот эпизод диалога в Белом доме не упомянули в расшифровке беседы. Пекин,считает эксперт, почувствовал слабость и разобщенность в США. Учитываются запинки Байдена на пресс-конференциях и его падающий в стране рейтинг.

Что еще важнее, Китай наблюдал за тем, как США провалили вывод войск из Афганистана при администрации Байдена, — подчеркнул Семпа.

Ранее стало известно, что Джо Байден и Си Цзиньпин 29 июля в телефонном разговоре обменялись мнениями о конфликте на Украине, заявила высокопоставленный представитель Белого дома. По ее словам, в ходе разговора она не слышала ничего, что можно было бы охарактеризовать как прорывные решения для разрешения украинского конфликта. Разговор продлился 2 часа 17 минут.