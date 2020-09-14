Армия США сократила до 20 секунд время удара по России и Китаю

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Армия США сократила до 20 секунд время, которое отводится для приведения в действие артиллерийских систем из-за опасений, связанных с Россией и КНР.

По данным Breaking Defense, спутники и БЛПА могут оперативно вычислить координаты целей и передать их артиллерийским системам. Например, в ходе учений на полигоне Юма у военных ушло менее 20 секунд на обнаружение и передачу координат.

По словам генерала Майка Мюррея, во время военных действий против России и Китая от идентификации цели до наведения на неё должно пройти менее десяти минут, так как эти страны могут конкурировать с США. Десять минут «нормально тратить» на атаку против Ирака.

Американские военные начнут использовать коммерческие спутники с низкой околоземной орбиты, беспилотники MQ-1C Grey Eagle и наземные датчики для определения местоположения целей. Кроме того, самоходную гаубицу M109, MQ-1C Grey Eagle будут использовать в качестве артиллерийской установки. Испытания пройдут на Объединенной базе Льюис — Маккорд в штате Вашингтон.

Как ранее писал NEWS.ru, Военно-воздушные силы США на учениях отработали действия в случае военного конфликта с РФ. На полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико самоходная артиллерийская установка M109 Paladin c 155-миллиметровой гаубицей сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету.