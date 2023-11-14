Армия США признала незаконные казни сто лет спустя Армия США отменила приговоры военного трибунала столетней давности 19 казненным

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Армия США 13 ноября отменила приговоры военного трибунала столетней давности для 110 афроамериканских солдат, в том числе 19 казненных, передает Reuters. Совет заявил, что подсудимым было отказано в справедливом судебном разбирательстве, что стало знаковым признанием официального расизма в Америке.

После тщательного анализа комиссия пришла к выводу, что с этими военнослужащими неправильно обращались из-за их расовой принадлежности и не проводили справедливого судебного разбирательства. Отменяя их приговоры и предоставляя почетные увольнения, армия признает прошлые ошибки и исправляет ситуацию, — говорится в заявлении министра армии Кристин Вормут.

Армейский совет восстановил послужные списки военных как завершенные с честью и предоставил их потомкам право на военные льготы. Это произошло после того, как правые политики запретили в школах книги, посвященные расе и рабству, а также после отказа Верховного суда США от политики позитивных действий, призванной способствовать расовому равенству при приеме в университеты.

Армейские приговоры были вынесены в результате беспорядков в Хьюстоне 23 августа 1917 года, вспышек насилия, последовавших после месяцев расистских насмешек над чернокожими солдатами 3-го батальона 24-го пехотного полка. Они также были известны как солдаты Буффало — название индейского происхождения, которое было дано чернокожим полкам в армии с 19-го века.

Ранее участники Международного антифашистского конгресса в Минске выступили за создание трибунала для киевских преступников. В заявлении подчеркивается важность привлечения к уголовной ответственности военных и политических преступников с Украины.