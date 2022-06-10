Армия США потеряла второе воздушное судно за два дня Армия США потеряла в Калифорнии второе воздушное судно за два дня

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В Калифорнии разбилось воздушное судно армии США. Это второй инцидент, произошедший за два дня с военной техникой в этом штате, передаёт РИА Новости. На этот раз крушение потерпел вертолёт.

По данным командования базы авиации ВМС «Эль-Сентро», в четверг, 9 июня, произошло крушение военного вертолёта с четырьмя членами экипажа. Все они выжили. Один из военных получил травмы и был госпитализирован.

В среду, 8 июня, командование корпуса морской пехоты США известило о крушении конвертоплана MV-22 Osprey. В результате инцидента погибли пять военнослужащих.

Она происшествия случились в пустынной местности.