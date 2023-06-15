Армия США может получить на вооружение преемника БМП Bradley 19FortyFive: армия США получит первые машины поддержки пехоты M10 Booker в 2024 году

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Лёгкий танк MPF

Армия США может получить в 2024 году первую партию машин M10 Booker, которые считаются преемниками боевых машин пехоты Bradley, сообщает американское издание 19FortyFive. По данным издания, к концу 2025 года будет сформирован батальон из 42 Booker. Всего армия США может получить более 500 машин.

По информации издания, M10 оснащена пушкой XM35 калибра 105 миллиметров, машина также имеет практически полностью унифицированную с танком Abrams M1A2 SEP v3 систему управления огнем.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов заявил, что американская бронированная машина пехоты Bradley в 100% случаев уничтожается при прямом попадании в любую часть. Он добавил, что украинские военные, у которых нет ни опыта, ни тактики применения этих БМП, действуют по неким шаблонам, пытаясь типовым образом пробить российскую оборону.

До этого военный эксперт и публицист Алексей Суконкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что Вооруженные силы Украины несут большие потери из-за минных полей, через которые машины, обеспечивающие эвакуацию, не могут пробраться к раненым.