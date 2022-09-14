Армия США ищет компании, которые смогут производить до 100 HIMARS в год Business Insider: армия США хочет получить до 480 систем HIMARS в ближайшие пять лет

Фото: AFLO/Global Look Press

Высокомобильная артиллерийская ракетная система (HIMARS)

Пентагон хочет получать до 96 реактивных систем залпового огня HIMARS ежегодно с 2024 до 2028 годы, сообщает издание Business Insider. Всего американским военным нужны 480 систем, притом, что на вооружении армии США уже стоят 363 единиц, у Корпуса морской пехоты — 47.

Издание считает, что нарастить производство HIMARS будет cложно из-за пандемии коронавируса и опасения компаний-производитeлей изменения приоритетов Пентагона и Конгресса. Аналитики cвязывают производство HIMARS с финансированием, политикой Конгресса США, ситуации на международной арене и в сфере военных технологий.

Ранее сообщалось, что украинские власти в ближайшее время направят в США новый запрос о поставке вооружений для «поддержки наступательных действий». В частности, Киев попросит Вашингтон осуществить поставки ракет семейства ATACMS (дальность — до 300 км), танков, беспилотников, а также артиллерийских систем. По информации издания, в список вошли 29 наименований вооружений.