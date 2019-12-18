https://static.news.ru/photo/5042a5c4-21aa-11ea-96a1-fa163e074e61_660.jpg Эрика Тишман Фото: zubatkin.com

Проектировавшая небоскрёбы президента Соединённых Штатов Дональда Трампа архитектор Эрика Тишман погибла в Нью-Йорке. Причиной смерти стала часть фасада здания, которая отвалилась и упала на неё.

Инцидент произошёл 17 декабря недалеко от Таймс-сквер, передаёт The Wall Street Journal. Владеющая зданием компания уже получала штрафы за плохое содержание фасада, однако так и не устранила нарушения.

Мы опечалены этой трагедией, и наши сердца обращены к семье погибшей. Компания будет в полной мере сотрудничать с городскими властями по этому вопросу, — заявили в организации.

Сенатор Брэд Хойлман заявил, что владелец будет отвечать за смерть архитектора.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший министр информации и печати СССР, журналист Михаил Ненашев умер в ночь на воскресенье, 15 декабря. Ему было 90 лет. Покойный работал главой Госкомитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, также был главой Гостелерадио СССР и главредом газеты «Советская Россия».