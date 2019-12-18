Проектировавшая небоскрёбы президента Соединённых Штатов Дональда Трампа архитектор Эрика Тишман погибла в Нью-Йорке. Причиной смерти стала часть фасада здания, которая отвалилась и упала на неё.
Инцидент произошёл 17 декабря недалеко от Таймс-сквер,
Мы опечалены этой трагедией, и наши сердца обращены к семье погибшей. Компания будет в полной мере сотрудничать с городскими властями по этому вопросу, — заявили в организации.
Сенатор Брэд Хойлман заявил, что владелец будет отвечать за смерть архитектора.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший министр информации и печати СССР, журналист Михаил Ненашев умер в ночь на воскресенье, 15 декабря. Ему было 90 лет. Покойный работал главой Госкомитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, также был главой Гостелерадио СССР и главредом газеты «Советская Россия».
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